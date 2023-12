O Fulham, de Marco Silva, está nas meias-finais da Taça da Liga inglesa. A equipa do treinador português precisou dos penáltis para eliminar o Everton. Depois de um empate a um golo no final dos 90 minutos, os «cottagers» levaram a melhor nas grandes penalidades por 7-6.

João Palhinha foi titular no conjunto de Marco Silva. Beto entrou no segundo tempo no Everton, enquanto João Virgínia e Chermiti, por opção, e André Gomes, por lesão, não foram utilizados.

Michael Keane marcou na própria baliza e deu vantagem ao Fulham, mas Beto, que tinha entrado aos 61 minutos, fez o 1-1 aos 82 minutos.

O jogo seguiu então para os penáltis. Aí, Beto, Palhinha e Vinícius, ex Benfica, marcaram, ao contrário de Bobby Reid e Onana. Gana Gueye também desperdiçou para o Everton e Adarabioyo colocou o Fulham pela primeira vez na história nas meias-finais da Taça da Liga inglesa.

Quem também está na próxima fase da prova é o Chelsea. Depois de um empate a um golo no final dos 90 minutos, os «blues» levaram a melhor sobre o Newcastle nos penáltis por 4-2.

Callum Wilson marcou primeiro, após um erro incrível de Badiashile. Já no tempo de compensação, Mudryk fez o empate e levou a decisão para as grandes penalidades.

Trippier e Ritchie falharam para o Newcastle e o Chelsea confirmou a passagem à próxima ronda da competição.

Por fim, o Middlesbrough também está nas meias-finais da Taça da Liga inglesa. A equipa do Championship foi até ao terreno do Port Vale, da League One, vencer por 3-0, com golos de Howson, Rogers e Crooks.