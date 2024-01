O Everton empatou sem golos com o Aston Villa, em jogo da 21.ª jornada da Premier League. Beto entrou no segundo tempo, ao contrário de Chermiti, André Gomes e João Virgínia, que não saíram do banco de suplentes da equipa de Sean Dyche.

Aos 18 minutos, Alberto Moreno ainda marcou, mas o golo acabou por ser anulado por fora de jogo. A mesma sorte teve Doucoure, aos 89 minutos, que finalizou da melhor forma, mas também estava em posição irregular.

Com este resultado, o Everton está no décimo sétimo lugar do campeonato, com 17 pontos, O Aston Villa surge no terceiro posto, com 43 pontos, precisamente os mesmos do Manchester City, que é segundo classificado, mas que tem menos um jogo realizado.



Classificação da Premier League