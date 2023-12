O Tottenham venceu o Everton por 2-1, em jogo da 18ª jornada da liga inglesa, este sábado.

A equipa londrina entrou bem no jogo e marcou dois golos bem cedo. Richarlison inaugurou o marcador aos nove minutos e Son Heung-min dobrou a vantagem nove minutos depois.

Ficava complicado o jogo para a formação visitante, que deixou os portugueses no banco.

O técnico Sean Dyche lançou André Gomes aos 24 minutos, para o lugar e Idrissa Gana Gueye e o médio português fez uma boa partida, acabando por reduzir a desvantagem aos 82 minutos.

O internacional português já não marcava um golo desde abril, quando estava no Lille, em França.

Beto já estava em campo quando o Everton marcou (tinha substituído Onana). Youssef Chermiti não saiu do banco de suplentes.

Com a vitória, o Tottenham subiu ao quarto lugar, com 36 pontos, mas pode ser passado pelo Manchester City, quando os novos campeões do mundo acertarem o calendário.

O Everton, que teve uma penalização de 10 pontos, está no 16º lugar, com 16.