Bruno Fernandes deixou uma mensagem de agradecimento a Ole Gunnar Solskjaer, técnico que foi este domingo despedido do comando do Manchester United.



«Como disse ontem [sábado] somos todos culpados pela situação em que estamos. Considerando tu o que fizeste por mim, um obrigado nunca será suficiente. Estou muito agradecido por teres acreditado em mim e por teres dado a oportunidade de representar este clube. Desejo o melhor para ti e para a tua família», escreveu o internacional português nas redes sociais.



Lembre-se que após a goleada sofrida em Vicarage Road ante o Watford, o médio fez gesto a indicar que a culpa não era do treinador norueguês quando este era vaiado pelos adeptos dos red devils.