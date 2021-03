Quase três meses depois, Diogo Jota está de volta às opções de Jurgen Klopp. O internacional português está no banco de suplentes do Liverpool para o jogo contra o Chelsea, desta noite.



Recorde-se que o extremo lesionou-se no encontro Midtjylland e esteve de fora desde então dezembro.



