Após quatro épocas no Real Madrid, Ángel Di María mudou-se para o Manchester United. A sua esposa, Jorgelina Cardoso detestou o ano que viveu em Inglaterra.



«Horrível! Manchester é do pior, é tudo horrível. Discutimos muito com Ángel. Vivíamos em Madrid, ele jgava na melhor equipa do mundo. O clima e a comida são perfeitos e, de repente, apareceu a proposta do Manchester United», começou por dizer a companheiro do argentino, no programa «Los Ángeles de la Mañana».



«Não queria ir. Sou amiga da Gianinna Maradona, que na altura era companheira do Aguero e fomos visitá-los a Manchester. Quando voltámos, disse ao Ángel: 'Podes ir para qualquer país, menos Inglaterra. É uma m****'. Foi horrível, não gostei nada. As mulheres tinham a cara pastosa, toda branca... era estranho. Andava na rua e não sabia se me iam matar ou algo do género. A comida era nojenta, as mulheres pareciam bonecas de porcelana, todas arranjadas e eu ali de rabo de cavalo e sem maquilhagem», acrescentou.



Certo é que a passagem do internacional argentino por Old Trafford foi curta: quatro golos em 32 jogos antes de ser vendido ao PSG no ano seguinte.