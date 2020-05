No último dia do mercado de transferências da época 2012/13, o Real Madrid garantiu a contratação de Michael Essien. O médio chegou à capital espanhola cedido pelo Chelsea por pedido expresso de José Mourinho.



Esse foi, de resto, um dia loucos segundo contou o ganês. «Estava com o Chelsea no Mónaco para o jogo da Supertaça Europeia contra o Atlético de Madrid e recebi uma chamada de um número desconhecido. O meu primo, que estava comigo no quarto nesse dia, disse-me para atentar. O número não parava de ligar. Assim que atendi ouvi um 'olá' do outro lado, percebi com quem estava a falar: com José Mourinho. Começámos a falar e ele disse-me que tinha ouvido de que eu ia para o Arsenal, respondi-lhe que não era certo. Ele disse: 'Vem comigo para o Real Madrid'», começou por contar, em conversa com a jornalista Carol Tshabalala.



Entre a chamada de Mourinho e a conclusão da transferência, Essien relatou tudo o que passou.



«O meu agente ligou-me algumas horas depois e contei-lhe o que se tinha passado e que tinha dado o número dele ao Mourinho. Disse para estar tranquilo que ia para Madrid porque o Lass Diarra tinha ido para a Rússia [Anzhi]. Tivemos de mudar de planos porque estava prestes a sair do hotel para ir para o estádio. O Real Madrid estava a negociar com o meu agente e eu no autocarro. Já estava a caminho quando recebi uma chamada do meu agente a perguntar onde estava. Mandou-me voltar para o hotel porque ia enviar um fax. Tive de gritar ao condutor para parar o autocarro. Os meus colegas perguntaram: 'Michael, que se passa?'», contou.



O atual jogador do Sebail PFK acabou por estar presente no estádio Louis II ao lado dos companheiros e apenas partiu para Madrid no dia seguinte.



«Depois da cerimónia, voltámos para o balneário onde me despedi corretamente. Apenas peguei nas caneleiras e nas botas. Despedi-me de todos, incluindo de Abramovich que me desejou boa sorte. Voltei para o hotel e no dia seguinte estava a voar para Madrid. Fui para lá só com botas, caneleiras, umas calças, t-shirt e fato de treino do Chelsea. Quando cheguei ao aeroporto, tinha o Mourinho à minha espera. Fiz exames médicos e no dia seguinte comecei a treinar», referiu.



Após 35 jogos e dois golos, Essien voltou ao Chelsea, clube que representou mais seis meses antes de sair para o AC Milan.