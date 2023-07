O dono do Tottenham, Joe Lewis, entregou-se às autoridades na última terça-feira, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.



Joe Lewis é acusado pelas autoridades norte-americanas de fazer uso de informações privilegiadas na bolsa.



«Hoje anunciou que o meu gabinete, do distrito do sul de Nova Iorque, indiciou Joe Lewis, bilionário britânico, por orquestrar um esquema de informações privilegiadas. Alegamos que durante anos, Joe Lewis abusou do acesso às salas de conselhos corporativos e repetidamente forneceu informações privilegiadas a parceiras, assistentes pessoais, pilotos e amigos. Essas pessoas negociaram com informações privilegiadas e ganharam milhões de dólares na bolsa. Graças ao Lewis essas apostas eram dinheiro garantido. Nada disto era necessário. Joe Lewis é um homem rico, mas como alegamos, ele usou informações privilegiadas para compensar os seus funcionários ou para oferecer prendas a amigos ou parceiras. Isso é corrupção corporativa clássica. É batota e é ilegal. As leis têm de se aplicar a toda a gente, independentemente de quem sejas», referiu o procurador Damian Williams num vídeo divulgado no Twitter.



O advogado de Lewis, David Zornow, disse que as autoridades norte-americanas «cometeram um erro flagrante de julgamento ao acusar Lewis, um homem de 86 anos de integridade impecável» e que este se entregou voluntariamente para se defender das acusações. De acordo com a Sky Sports, o milionário vai ser ouvido em tribunal ainda esta quarta-feira.



Por sua vez, um porta-voz do Tottenham referiu que este «é um assunto legal sem qualquer ligação ao clube e como tal, não irá haver comentários».



Lewis lidera o fundo da sua família, ENIC (English National Investment Company), que detém 85 por cento das ações dos «spurs».