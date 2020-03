A polícia britânica está a investigar um acidente de viação em que terá estado envolvido Jack Grealish, capitão do Aston Villa.

Um Range Rover embateu em vários carros estacionados na manhã de domingo, em Solihull, na região das Midlands Ocidentais. Quando a polícia chegou, o condutor já tinha ido embora, tendo deixado os contactos com uma das pessoas que acorreu ao local, mas a imprensa britânica mostra imagens do jogador junto ao veículo, com ar desorientado e calçando chinelos diferentes.

Aston Villa star Jack Grealish ‘crashes £80k Range Rover’ Jack was seen arguing with onlookers at 8am yesterday — amid claims he had partied all night at a pal’s flat despite the virus lock down as his car was with a dented bumper and smashed rear lights. pic.twitter.com/KN4A3h96h0