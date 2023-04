Craig Bellamy revelou que está falido. Depois de pasagens por Norwich, Celtic, Liverpool, Newcastle, Manchester City, Cardiff, Blackburn Rovers e West Ham, o antigo internacional galês gastou todo o dinheiro que ganhou durante a carreira.



«Tenho vivido no corredor da morte nos últimos cinco ou seis anos, à espera que alguém me atire. Tenho esperado que a porta da cela se abra e alguém diga: "Hoje é o dia". Gastei todo o dinheiro que ganhei e nem sequer consigo uma hipoteca. Financeiramente, não tenho futuro. Isso dói. Não posso possuir nada. Foi-se tudo», começou por admitir em entrevista ao «Daily Mail».



«A minha vida está em suspenso. Não fujo aos impostos, mas fui ingénuo e tenho dívidas relacionadas com impostos. Tiraram-me tudo o que eu tinha. Quando tens as pessoas erradas a aconselharem-te... chegas a um ponto em que a bancarrota é um alívio. Significa que posso viver outra vez», acrescentou.



O ex-avançado frisou ainda que não esbanjou dinheiro em vícios. «Sei que as pessoas vão provavelmente pensar que gastei tudo em álcool, jogo ou drogas, mas não. Nunca vão ouvir que estive num pub. Nunca toquei em drogas desde miúdo. Não jogo e nunca joguei. Não faz sentido para mim. Mas infelizmente apostei em pessoas.»



Bellamy investiu numa construção em Cardiff, num bar de vinhos e numa churrascaria, entre outros, mas não teve sucesso. Ao partilhar o que viveu, o galês, de 43 anos, pretende alertar outros jogadores.



«Quero que isto sirva de aviso aos outros jogadores. Tenham a certeza de que as pessoas que vos ajudam são sérias, peçam auditorias a pessoas independentes e ouçam uma segunda opinião. Sou de uma geração de jogadores em que tudo era feito pelos outros. Todas as contas eram pagas por outras pessoas. Até os clubes tratavam de tudo por mim e isso é errado», avisou.

«Torna-te vulnerável. É bom que os jogadores tenham responsabilidades porque um dia ninguém vai estar lá para ti. Vais acabar a tua carreira e ser um jovem adulto e nessa altura, quem vai tratar das coisas por ti? Vais ter de aprender a sobreviver e a viver no mundo real», defendeu ainda.

Bellamy confessou que sempre considerou o dinheiro como o «Diabo». «Quando era um jovem jogador no Norwich, o dinheiro era o meu maior medo. Não queria acabar com muito dinheiro e sem carreira. Daria todo o meu dinheiro desde que conservasse a minha carreira. Sempre achei que o dinheiro seria o Diabo e que me iria distrair ao ponto de eu perder a minha ambição», disse.



O Burnley deu a mão a Bellamy e integrou-o na equipa técnica de Kompany. Dessa forma o antigo internacional pelo País de Gales tem um teto para morar - vive num apartamento em Manchester.



«Tive vários pensamentos sombrios, mas entendi que a raiva tinha de desaparecer porque estava a torna-me numa pessoa doente. Nunca me agarrei ao álcool e sempre tive incríveis amigos à minha volta. Depois o Vincent apareceu, completamente do nada. Não tinha capacidade para assumir nada, a minha saúde ainda não estava bem - os pensamentos sombrios fazem-te mal. Não estava pronto para ser treinador porque tinha de aprender a lidar comigo primeiro. Sabia que tinha de trabalhar e de continuar, só assim iria ficar bem. Sabia que se trabalhasse e me agarrasse a isso, algo incrível poderia acontecer. E agora sei o quão sortudo sou por estar no Burnley e por fazer algo que amo. E agora estamos no topo do Championship e eu adoro o que faço. Depois de tudo, algo maravilhoso esta a acontecer», concluiu.



Recorde-se que Bellamy já tinha estado com Kompany no Anderlecht, mas na altura deixou a Bélgica para lutar contra uma depressão.