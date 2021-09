Cristiano Ronaldo chegou, esta quarta-feira de manhã, a Carrington, centro de treinos do Manchester United ao volante de um potente Lamborghini Urus.



O carro está avaliado em 198 mil euros, segundo a imprensa inglesa. À chegada, o internacional português fez questão de cumprimentar os adeptos que o aguardavam no exterior do centro de treinos dos red devils.



O carro que se vê na imagem do artigo e nas que se seguem é mais um da incrível coleção do capitão da seleção nacional.

Veja todos os carros de Ronaldo na galeria associada ao artigo.