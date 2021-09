Um algoritmo criado por Tom Crawford, professor matemático da Universidade de Oxford, Inglaterra, revelou que Cristiano Ronaldo é o melhor futebolista de todos os tempos.

O estudo, encomendado pela LiveScore, teve em conta fatores como os golos por clube e seleção, títulos conquistados, Bolas de Ouro e recordes. Ronaldo foi quem mais se destacou.

O avançado português ficou à frente de Lionel Messi e Pelé, as outras duas lendas que figuram no top3 deste estudo. Puskás e Ronaldo Nazário fecham os primeiros cinco, e Maradona, por exemplo, surge apenas na nona posição, atrás de Van Basten, Di Stéfano e Platini e à frente de Johan Cruyff.

«Como grande fã de futebol, há muito tempo que discuto com os meus amigos quem é o melhor jogador de todos os tempos. Adoro matemática e conseguir mostrar como podemos usá-la no mundo do futebol tem sido bastante divertido», afirmou Crawford, citado pelo LiveScore.

«Embora Ronaldo tenho sido o melhor do meu algoritmo, está claro que todas as estatísticas dos outros jogadores são absolutamente incríveis e tenho a certeza que o debate vai continuar», prosseguiu.

O top10: