A longevidade de Cristiano Ronaldo é impressionante. O internacional português faz questão de ter todos os cuidados com o corpo e com a alimentação, além de não descurar as horas de descanso.



Giorgio Barone, chef pessoal do capitão da seleção nacional em Turim, revelou alguns dos hábitos alimentares do jogador.



«Tens de cuidar do teu corpo como se estivesses a cuidar de um Ferrari», começou por dizer, em entrevista ao Sunday Mirror.



Barone explicou que CR7 não compra «alimentos caros», mas sim «alimentas saudáveis, orgânicos e naturais: peixe, frango, vitela, ovos, abacate e arroz negro». No entanto, o chef aponta qual é o maior segredo da alimentação de Ronaldo.



«Cozinho com óleo de coco. Também é importante beber muita água e ele bebe muita», esclareceu.



Por último, Barone refere que o plano nutricional do futebolista do Manchester United está feito em concordância com os treinos. «O descanso é tão fundamental como o treino ou a nutrição. É importante jantar cedo», concluiu.



Barone terminou o trabalho com Ronaldo em consequência do seu regresso ao Man. United.