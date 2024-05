O Liverpool divulgou, esta quinta-feira, o equipamento principal para a próxima temporada.



A camisola para 2024/25 é inspirada na que foi usada pelos «reds» em 1984, ano em que conquistaram a Taça dos Campeões Europeus em Roma, precisamente contra os giallorossi, no desempate por penáltis (4-2).



O equipamento mantém o vermelho, cor do clube, mas tem o símbolo em tons de amarelo e riscas brancas. O pormenor de maior destaque é a gola branca com lista vermelha.



Veja a nova camisola do Liverpool na galeria associada.