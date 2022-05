Um dia após garantir a conquista do quarto título em cinco anos, o Manchester City desfilou pela cidade.



Os adeptos «citizens» saíram à rua, pintaram Manchester de azul, em alusão às cores do clube no qual jogam Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, e acompanharam o desfile dos campeões.



Com camisolas alusivas à conquista do título, os campeões ingleses exibiram o título num momento de comunhão dos adeptos e jogadores.



Veja as imagens na galeria associada.