A Taça de Inglaterra é uma competição especial. Pelo ambiente que existe em torno dos jogos, pelo fair-play que impera entre todos e até pela competitividade que há.



David Moyes e Russell Penn partilharam uma cerveja no final do jogo entre o West Ham e o Kidderminster Harriers. A equipa da sexta divisão do futebol inglês esteve a vencer, mas os «hammers» conseguiram ganhar a eliminatória no prolongamento.



Terminado o encontro, os dois treinadores e os seus adjuntos estiveram a conviver e beberam juntos uma cerveja num sala bem modesta como se pode ver na galeria associada ao artigo.