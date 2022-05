Jack Grealish deu «show» na festa de campeão do Manchester City depois de não ter saído do banco no jogo que decidiu a Premier League contra o Aston Villa. Em conversa com Bernardo Silva, partilhada pelo próprio nas redes sociais, o inglês apontou a saída do português no encontro com os «villans» para o lugar de Gundogan como um dos «segredos» para o título.



«Houve dois segredos. O primeiro foi tirar o Ryad [Mahrez] de campo o mais rápido possível», começou por dizer antes de eleger o segundo momento decisivo.



«Ele tem sido brilhante esta época [aponta para Bernardo], mas o segundo segredo foi tirá-lo de campo o mais rápido possível.»



O médio luso não demorou a responder. «O terceiro segredo foi manter o Grealish no c****** do banco.»

Grealish reiterou a sua opinião em conversa com Stones e Walker no autocarro que passeou pela cidade. «Gostaria de agradecer a todos, mas a pessoa a quem eu mais quero agradecer [pelo título] é ao Bernardo Silva por ter saído aos 70 minutos porque ele foi péssimo», disparou, referindo-se à entrada de Gundogan, autor de um bis na reviravolta contra o Villa.

Mas o extremo não ficou por aqui. Bem-disposto, Grealish continuou a provocar gargalhadas - que o diga Guardiola. Mahrez assumiu o papel de condutor da cerimónia e questionou Kyle Walker sobre qual o jogador capaz de o driblar, lançando para o ar os nomes de Neymar e de Mbappé.



Grealish agarrou no microfone e não deixou nada por dizer. «Eu, quando estava no Aston Villa. Foi por isso que o Pep me contratou», referiu, arrumando o assunto.