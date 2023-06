Guardiola foi questionado acerca do futuro de Bernardo Silva no Manchester City na véspera da final da Taça de Inglaterra contra o Manchester United. O catalão não assegurou que os próximos dois jogos não vão ser os últimos do português com a camisola dos «citizens».



«Último jogo de Bernardo? Ainda temos a final da Champions por disputar. Espero que não, mas não sei», referiu o treinador.



Bernardo Silva está a ser associado a uma possível saída do Etihad e Xavi, treinador do Barcelona, já admitiu que seria «uma maravilha» contar com este.