O Chelsea volta a escorregar na Premier League. A equipa de Thomas Tuchel até esteve a vencer em Southampton, mas acabou por sofrer a reviravolta (2-1).

Sterling deu vantagem aos «blues» quando estavam cumpridos 23 minutos.

A vantagem durou pouco, no entanto, já que Romeo Lavia restabeleceu a igualdade ao minuto 28, com um pontapé forte e colocado do limite da área, na sequência de um pontapé de canto.

Em período de compensação da primeira parte surgiu o segundo golo do Southampton, apontado por Adam Armstrong.