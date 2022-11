O quê que a famosa série de televisão Peaky Blinders e o Aston Villa têm em comum? A cidade de Birmingham.

O novo treinador dos villans, Unai Emery, revelou que vê a série sobre a Família Shelby para melhorar o seu inglês.

«É tão difícil [o sotaque]! Mas também sou ambicioso e prefiro assistir à série com uma linguagem difícil para melhorar, acho que posso entender melhor a história de Birmingham com estes filmes», disse esta sexta-feira o treinador de 51 anos na conferência de apresentação no clube do norte de Inglaterra.

Em 2018, altura que orientava o Arsenal, o Emery assumiu-se mesmo fã da série britânica, afirmando que apesar da violência, é muito útil para compreender o idioma. O espanhol já foi até alvo de piadas pelo seu «good evening» [boa noite] carregado de pronuncia castelhana, tendo reagido com um pirete a uns adeptos que lhe pediam um autógrafo.