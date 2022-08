A Premier League anunciou esta quarta-feira que os jogadores irão deixar de fazer o gesto anti-racismo antes dos jogos da competição.

Os capitães do campeonato inglês decidiram ter esse gesto apenas momentos específicos, como a jornada inaugural da competição, jogos do Boxing Day, finais da Taça de Inglaterra e da Liga, e ainda na última jornada.

«Decidimos selecionar momentos significativos para se ajoelhar durante a temporada para destacar nossa unidade contra todas as formas de racismo e, ao fazê-lo, continuamos a mostrar a nossa solidariedade por uma causa comum», revelam em comunicado publicado pelo organismo que tutela o futebol inglês.

Desde junho de 2020 que os jogadores se ajoelhavam antes do apito inicial de todos os jogos como forma de protesto de atitudes racistas na sociedade.

Alguns jogadores já tinham deixado de fazer esse gesto, afirmado que o mesmo já não tinha o mesmo impacto que tivera inicialmente.

O avançado do Crystal Palace, Wilfried Zaha, em fevereiro de 2021, explicou a sua escusa: «no momento não importa se nos ajoelhamos ou ficamos de pé, alguns de nós ainda continua sofrer abusos racistas.»

Marcos Alonso, lateral do Chelsea, disse em setembro de 2021 que parou com o gesto anti-racismo porque este «perdera força».

Já no Championship, segundo escalão do futebol inglês, os jogadores do Derby County, Brentford, Bournemouth e Queens Park Rangers já tinha deixado de ter essa atitude durante a temporada 2020/21.