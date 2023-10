Grande espetáculo no Molineux. Wolverhampton e Newcastle empataram a duas bolas numa partida da 10.ª jornada da Premier League.



Os «magpies» quebraram a resistência da armada lusa dos Wolves aos 22 minutos num lance em que José Sá ficou mal na fotografia. O guarda-redes português saiu a um cruzamento, mas chocou com um companheiro e largou a bola. Toti Gomes ainda travou o remate de Callum Wilson à primeira, mas à segunda o inglês marcou mesmo.



A equipa de Gary O'Neil igualou a contenda na sequência de um canto: Pedro Neto assistiu Lemina para o 1-1. No entanto, os «magpies» colocaram-se novamente em vantagem no período de descontos da primeira parte graças a novo golo de Callum Wilson, de penálti.



O Wolverhampton acabaria por chegar ao empate num lance que começou em Toti Gomes (71m). O defesa, que ainda procura a estreia pela seleção apesar de ser presença assídua nos convocados de Roberto Martínez, furou pelo meio de dois adversários e fez um passe a rasgar para Hwang. Depois de uma simulação, o sul-coreano atirou a contar.



Pedro Neto acabaria por sair lesionado aos 77 minutos. O internacional português seguia em velocidade para a área quando se agarrou à coxa direita, deixando-se cair no relvado. O extremo deixou o relvado de maca sob aplausos dos adeptos dos Wolves, dando o lugar a Sasa Kalajdzic.



Além de Neto, Sá e Toti, Nelson Semedo também foi titular ao passo que Fábio Silva não saiu do banco de suplentes na equipa da casa.



Com este empate, o Wolverhampton é 11.º juntamente com o Chelsea enquanto o Newcastle ocupa o sexto lugar.