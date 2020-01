O Burnley alcançou uma vitória histórica em Old Trafford (2-0). Os «clarets» não venciam em casa do Man. United desde 1962, ou seja, há 58 anos.



No final do encontro, Chris Wood, autor de um dos golos do Burnley no Teatro dos Sonhos, teve uma afirmação que reflete o estado atual dos red devils.



«Acho que jogar em Old Trafford já não intimida. Nos últimos anos desperdiçámos sempre vantagens de dois golos aqui. Hoje jogámos com a mentalidade certa, trabalhámos arduamente, marcámos primeiro e conseguimos segurar a vitória», disse o avançado neozelandês, citado pela BT Sport.