Autor do primeiro golo do Liverpool em casa do City, Diogo Jota admitiu que os «reds» poderiam ter feito um pouco melhor no embate com o City, no Etihad.



«Foi um jogo muito intenso. O City é uma equipa muito boa e jogava em casa. Tentámos o nosso melhor, mas ficámos com a sensação de que poderíamos ter feito um pouco melhor. Eles tiveram as suas oportunidades e nós também. Lutámos até ao fim», começou por dizer, citado pela BBC.



«Tentámos condicionar o jogo, mas eles são muito bons e não foi fácil. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde, iríamos conseguir roubar uma ou outra bola. É futebol e há que tirar proveito das nossas ocasiões. Estávamos a perder e por isso, tínhamos de mudar um pouco. Foi bom termos empatado logo a abrir a segunda parte. É um empate mas temos de acreditar até final», acrescentou.



O internacional português frisou que é por jogos como estes que é futebolista.



«Jogamos futebol por jogos como estes que são importantes e decisivos. Queríamos ganhar, mas não foi possível. Resta-nos continuar a acreditar», concluiu.