Jogaço!



Olhos na baliza, sem amarras e jogado a um ritmo frenético. Assim foi o City-Liverpool, encontro que teve portugueses a brilhar, mas que terminou empatado a dois golos e deixou tudo igual na luta pelo título da Premier League.



Os «citizens» assinaram uma entrada condizente com o estatuto de campeão. Com Cancelo e Bernardo de início, os campeões ingleses criaram a primeira grande ocasião aos quatro minutos por Sterling - excelente defesa de Alisson. No minuto seguinte, Kevin de Bruyne abriu o marcador com um pontapé de pé esquerdo à entrada da área.



A resposta do Liverpool foi em português aos 13 minutos. Diogo Jota, claro! O internacional português apareceu na hora certa na pequena área para empurrar o cruzamento de Alexander-Arnold para o fundo da baliza de Ederson. Se o jogo prometia, os minutos iniciais corresponderam às expetativas.



Apesar de ter sofrido a igualdade, o Manchester City foi melhor na primeira parte e teve em João Cancelo um dos protagonistas. Depois de ter servido De Bruyne para um remate à malha lateral e de ter tentado ele próprio o golo, o lateral luso fez um cruzamento sensacional para Gabriel Jesus. O brasileiro marcou pela primeira vez na Premier League desde setembro (!). O conjunto de Guardiola ainda enviou uma bola ao poste ao cair do pano da primeira parte por Laporte, mas o lance não contou por posição irregular do defesa.



A segunda metade foi distinta. O Liverpool apresentou uma postura totalmente diferente, controlou melhor o oponente e marcou o empate logo aos 46 minutos! Salah, que tinha passado completamente ao lado na primeira metade do desafio, serviu de bandeja Sadio Mané que, perante Ederson, atirou a contar.



Embora tenha caído de produção na etapa complementar, o Manchester City teve ocasiões para chegar ao triunfo. Mais oportunidades que o Liverpool, sublinhe-se. O VAR impediu o golo de Sterling à ex-equipa e Van Dijk cortou um lance de golo de Gabriel Jesus.



Klopp mexeu na equipa e trocou Jota por Luis Díaz. Foi, porém, Mo Salah quem assustou o Etihad com um pontapé me jeito que saiu perto da baliza azul.



Guardiola respondeu à troca do alemão e introduziu Mahrez no encontro para o lugar de Sterling. O argelino teve, diga-se, duas oportunidades para ser feliz. Se na primeira o extremo pode queixar-se de azar - o livre bateu no poste -, na segunda ocasião apenas se pode queixar de si mesmo. Após um passe fantástico de De Bruyne - porventura o melhor em campo - Mahrez tentou o chapéu perante Alisson e atirou para a bancada a oportunidade de fazer o 3-2 e cravar um diferença de quatro pontos na luta pelo título.



Tudo igual. City continua líder com 74 pontos, mais um que o Liverpool. As últimas jornadas prometem, portanto.