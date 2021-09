É comum ver Jurgen Klopp com um sorriso aberto ou a distribuir abraços por todos os seus jogadores. Ora, Ragnar Klavan revelou uma outra faceta do treinador alemão, num momento de maior pressão, em que este quase trocou agressões com James Milner, num episódio ocorrido em 2017.



«Era a minha primeira época no Liverpool. Existia uma pressão enorme sobre a nossa equipa no período entre o natal e o mês de janeiro. Não me lembro contra quem jogámos, acho que foi contra o Sunderland fora de casa. Klopp e o Milner quase se agrediram. Foi na altura do Boxing Day e eles quase chegaram a vias de facto. Vi nos olhos de Klopp que ele estava disposto a ir até ao fim para provar o seu ponto. Estava sob uma enorme pressão», referiu o defesa estónio, num podcast chamado «Betsafe Eesti».



«Era o meu primeiro ano no Liverpool. Que é que íamos fazer? Era suposto ele ser um bom treinador. És o Jurgen Klopp, o treinador que faz dos seus jogadores verdadeiras estrelas mundiais. A pressão começou a consumi-lo. Não é suposto ser fácil, mas quando não ganhas a uma equipa contra o Sunderland, podes esquecer lutar por algo mais», acrescentou.



O empate no Stadium of Light deixou o Liverpool no segundo lugar atrás do Chelsea e Klopp fora de si.



Klavan, de 35 anos, disputou 53 jogos durante o período em que esteve em Anfield.