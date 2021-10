Mo Salah esteve em destaque na goleada do Liverpool em casa do Watford. O internaconal egipcío fez uma assistência notável e um golo genial. No final da partida, Klopp considerou que o faraó é o melhor jogador do mundo da atualidade.

«É, de certeza, um dos melhores jogadores do mundo. Para mim ele é o melhor do mundo. Vejo-o todos os dias e isso torna mais fácil o meu julgamento. Mas o Mr. Lewandowski continua por aí, o Ronaldo continua a marcar como um louco, o Messi continua a fazer exibições de classe mundial, há ainda o Mbappé e outros que vão aparecer. Mas sim, neste momento o Salah está no topo da lista», frisou o alemão, em conferência de imprensa.



Este foi, lembre-se, a segunda jornada seguida em que Salah marcou um golo sensacional depois de o ter feito no empate a duas bolas contra o Manchester City.



O golo de Salah esta tarde: