O dono do Chelsea marcou presença no balneário após a derrota (mais uma) da equipa frente ao Brighton e arrasou os atletas. Tood Boehly considerou a época dos blues «embaraçosa» e foi particularmente duro para com um dos jogadores contratados por uma larga verba no último ano, escreve o «The Guardian».



Em vésperas da receção ao Real Madrid, jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, Frank Lampard confirmou o raspanete do norte-americano e elogiou a sua postura.



«Estou confortável com isso. Sempre houve críticas sobre o antigo dono [Abramovich] não estar muito presente. Isso nem sempre foi verdade, para ser justo. Lembro-me quando era o jogador da primeira vez que o dono veio ao balneário. E eu fiquei contente por interagir com o dono, ouvir o que ele tinha para dizer e o que sentia em relação à equipa. Não considero que isso seja algo mau», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Não tenho problemas com isso. Há coisas que gosto de dizer depois dos jogos. Se o dono quer falar com os jogos, está no seu direito. Como o Kepa disse, é algo muito comum nos dias de hoje. De facto, mostra paixão. E eu gosto disso», acrescentou.



O Chelsea recebe o Real Madrid às 20h00, desta quarta-feira, em Stamford Bridge.