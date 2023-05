O Leeds United está a fazer uma temporada aquém e corre o risco de descer de divisão. Jesse Marsch foi despedido no início de fevereiro e substituído por Javi Gracia, mas nem por isso a prestação do clube melhorou.



Desde que o espanhol chegou, os «Whites» venceram apenas três dos últimos 12 jogos e estão um ponto acima da zona de despromoção. Confrontado por um adepto nas redes sociais, o dono do Leeds, Andrea Radrizzani, assumiu a culpa pela época da equipa.



«Estou arrasado. Sou responsável por esta m****. É inaceitável. Não merecem isto. É ridículo», respondeu o italiano ao adepto nas redes sociais.