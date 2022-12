Jesse Lingard vai regressar a Old Trafford, esta terça-feira. Na véspera do encontro frente à antiga equipa, o internacional inglês recordou a passagem pelo Manchester United e confessou não saber o motivo para a escassa utilização que teve nas últimas épocas.



«Não sabia por que razão não jogava. Não sabia qual era o problema, se tinha a ver com política ou o que quer que seja. Até hoje, ainda não obtive qualquer resposta, mas também nem perguntei. Preferia que alguém me tivesse dito: 'é por isto que não jogas'. Por uma questão de respeito, pelo facto de ter estado no clube durante tantos anos. Nunca me disseram nada sobre isso», lembrou, em entrevista ao «Telegraph».



«Foram falsas promessas. Treinava arduamente e estava em forma, preparado para jogar. Quando trabalhas duro nos treinos e não jogas, acaba por ser frustrante», acrescentou.



Lingard vai aproveitar o duelo desta quarta-feira para se despedir dos adeptos dos red devils, algo que não teve oportunidade de fazer no último verão quando terminou contrato e assinou pelo Forest.



«Vai ser um jogo agradável, mas quero ganhar. Não me posso deixar levar pelas emoções. Será uma oportunidade para me despedir, já que nunca consegui fazê-lo», referiu.



O Manchester United-Nottingham Forest está agendado para as 20h00, desta terça-feira.