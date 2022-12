O Manchester United vai exercer a cláusula de renovação por mais um ano com Diogo Dalot que termina o atual vínculo ao clube de Old Trafford em junho de 2023, pelo menos a julgar pelas palavras do treinador Erik Ten Hag em relação a um grupo de cinco jogadores que terminam contrato dentro de seis meses.

Além do internacional português, estão também a acabar contrato jogadores como David de Gea, Luke Shaw, Fred e Marcus Rashford, mas todos eles têm, nos respetivos contratos, a opção de renovar por mais uma época.

Em declarações ao jornal Manchester Evening News, o treinador neerlandês garante que todos os casos estão a ser analisados e há interesse do clube em negociar contratos mais longos, pelos menos com os jogadores mais jovens, como são os casos de Dalot, Shaw e Rashford.

«Estamos a falar com eles para a renovação dos respetivos contratos, mas a situação está controlada porque temos opção sobre todos estes jogadores e vamos exercer essa opção», destacou o treinador.

Mesmo em relação a De Gea, guarda-redes espanhol, de 32 anos, Ten Hag garante que o clube vai acionar a cláusula de mais uma época. «Tal como disse, temos cláusulas de opção e vamos acioná-las», insistiu.

O caso de Marcus Rashford será o mais urgente, até porque Naser Al-Khelaifi, proprietário do Paris Saint-Germain, já assumiu o interesse de contratar o internacional inglês no próximo verão. «Ele vai ter de tomar uma decisão e a única coisa que podemos fazer é mostrar-lhe que este é o melhor clube para ele estar. Depois cabe-lhe a ele tomar uma decisão. De qualquer forma, no próximo ano e meio ele vai cá estar»», garantiu ainda Ten Hag.