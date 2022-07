Alisson não vai estar disponível para o jogo da Supertaça inglesa do Liverpool contra o Manchester City, agendado para o próximo sábado. Foi o próprio Jurgen Klopp quem confirmou a ausência do internacional brasileiro do encontro no King Power, estádio do Leicester.



«Alisson e o Diogo não têm hipóteses [de jogar]. Hoje o Ali treinou mais tempo do que ontem, por isso acredito que possa jogar contra o Fulham [ndr: abertura da Premier League]. Para este fim de semana não estará disponível», disse o alemão, que já tinha anunciado a ausência de Jota dessa partida há duas semanas.

«O Diogo não está aqui na Áustria connosco. Como é que ele poderia jogar? Vai demorar um pouco de tempo a voltar infelizmente», esclareceu acerca da situação do internacional português.



O Manchester City-Liverpool está marcado para as 17h30 deste sábado. O jogo vale a conquista da Community Shield.