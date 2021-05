Antes do jogo contra o Manchester United, o Liverpool decidiu homenagear Jordan Banks, um menino de 9 anos que faleceu após ser atingido por raio em Blackpool na passada terça-feira.



A criança, que tinha o apelido de mini-Milner e se encontrava a jogar futebol, foi atingida por um raio por volta das 17h00 quando começou o grande tempestade. Depois de Milner ter feito uma pequena homenagem a Jordan nas redes sociais, os «reds» não deixaram a ocasião passar em claro e entraram para o aquecimento com camisolas com o nome do menino.





A special boy taken far too soon.



RIP Jordan, YNWA.



⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/sldXfNp2a1 — James Milner (@JamesMilner) May 12, 2021



As camisolas do Liverpool com o nome de Jordan: