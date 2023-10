Antes do Arsenal-Manchester City, o Liverpool não conseguiu isolar-se, à condição, no segundo lugar da Premier League. Os reds empataram 2-2 em Brighton e falharam a ultrapassagem provisória ao Manchester City e a aproximação ao líder Tottenham.



Diogo Jota assistiu do banco ao frenético jogo entre a equipa de Klopp e os «seagulls». Adingra abriu o marcador a favor do conjunto de De Zerbi aos 20 minutos depois de uma perda de bola de Mac Allister e que apanhou Alisson fora de posição.

No entanto, o Liverpool foi capaz de virar o jogo ainda antes do intervalo. Assistido por Darwin, Salah fez o 1-1 aos 40 minutos e bisou, de penálti, aos 45+2, consumando a reviravolta dos «reds».



O Liverpool, que esteve perto do 1-3 por Gravenberch, desperdiçou a vantagem de um golo. Lewis Dunk, na sequência de um livre lateral, deixou tudo empatado.



West Ham e Newcastle repetiram o resultado e empataram a dois golos. Os «hammers» marcaram primeiro por Soucek, mas os «magpies» viraram a partida no arranque da segunda parte graças a um bis do sueco Isak. Um golo de Kudus, aos 89 minutos, salvou um ponto para os londrinos.



Por sua vez, o Wolverhampton, com Neto, Semedo, Toti Gomes e José Sá na equipa titular, empatou na receção ao Aston Villa (1-1).



Pedro Neto esteve, uma vez mais em destaque, ao assistir Hee-Chan Hwang para o primeiro tento da tarde no Molineux. Porém, a vantagem dos «lobos» durou apenas dois minutos, uma vez que Pau Torres igualou a contenda aos 55 minutos.



Foi já com Fábio Silva em campo, entrou aos 86 minutos, que o Wolverhampton ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Lemina. Ainda assim, o resultado não sofreu alterações.



O Liverpool é terceiro classificado com 17 pontos enquanto o Brighton é quinto com 15 pontos, mais um que o Aston Villa, sexto colocado. Por sua vez, o West Ham é sétimo classificado, um lugar à frente do Newcastle. Já o Wolverhampton é 16.º com sete pontos.



Classificação da Premier League