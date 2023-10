O Tottenham venceu na visita ao Luton Town por 1-0 ao início da tarde deste sábado e é líder isolado da Premier League, à condição, ficando à espera do desfecho do jogo grande da 8.ª jornada, o Arsenal-Manchester City, no domingo.

A equipa visitante, treinada por Ange Postecoglou, ficou reduzida a dez jogadores perto do intervalo, com a expulsão por acumulação de amarelos de Yves Bissouma (45+4m).

Ao intervalo, Postecoglou lançou Hojbjerg e tirou Richarlison e o Tottenham chegou ao único golo do encontro em inferioridade numérica, por Micky van de Ven, aos 52 minutos.

Com este resultado, os londrinos ascendem ao primeiro lugar, com 20 pontos, fruto de seis vitórias e dois empates, pressionando os mais diretos rivais, Manchester City (líder à partida para a jornada e Arsenal, que se defrontam em Londres, no domingo (16h30). O City tem 18 pontos e o Arsenal 17.