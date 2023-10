Os futebolistas portugueses Pedro Neto (Wolverhampton) e Bruno Fernandes (Manchester United) estão nomeados, respetivamente, para os prémios de melhor jogador e melhor golo do mês de setembro da Premier League, anunciou esta quinta-feira a organização do campeonato.

Pedro Neto concorre para jogador do mês com Julián Álvarez (Manchester City), Jarrod Bowen (West Ham), Mohamed Salah (Liverpool), Heung-min Son (Tottenham), Kieran Trippier (Newcastle) e Ollie Watkins (Aston Villa).

Já Bruno Fernandes, com o golo apontado na vitória por 1-0 ante o Burnley, a 23 de setembro, concorre com os golos do colega de equipa Hannibal Mejbri (Manchester United), além de Jhon Durán (Crystal Palace), Leandro Trossard (Arsenal), Callum Hudson-Odori (Nottingham Forest), Miguel Almirón (Newcastle), Joachim Andersen (Crystal Palace) e Julián Álvarez (Manchester City).