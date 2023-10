Depois da vitória sobre o Brighton, na Taça da Liga, o Chelsea reaprendeu a vencer e esta segunda-feira também regressou às vitórias na Premier League, vencendo o Fulham de Marco Silva, em Craven Cotttage, por 2-0, em jogo da 7.ª jornada da liga inglesa.

Foi apenas preciso um minuto para a equipa de Stamford Bridge marcar dois golos e, desde logo, dar um passo seguro para a conquista da segunda vitória na liga inglesa.

O ucraniano Mykhaylo Mudryk, contratado já a meio da época passada, estreou-se a marcar pelos Blues, aos 23 minutos, e, logo a seguir, um erro crasso de Tim Read permitiu a Palmer recuperar uma bola e a Broja fazer o segundo do Chelsea.

Em dois tempos, a milionária equipa de Stamford Bridge marcou dois golos e depois só teve de suster a reação da equipa da casa que voltou a contar com João Palhinha entre os titulares. Marco Silva ainda trocou Raul Jiménez por Carlos Vinicius, mas o Fulham não conseguiu anular a vantagem do vizinho que até esteve perto de fazer um terceiro golo na segunda parte, com Maatsen a atirar ao poste.

O Chelsea soma, assim, a segunda vitória na Premier League e sobe até ao 11.º lugar, com oito pontos, tantos como o Fulham.

