Marcus Rashford vai ser operado a uma lesão no ombro e vai falhar o arranque de temporada do Manchester United.



Segundo os red devils, o internacional inglês conversou com Solskjaer e com os médicos do clube e optou por parar e ser alvo de uma intervenção cirúrgica para resolver um problema que dura há vários meses.

O Manchester United não revelou o tempo de paragem do avançado de 23 anos.