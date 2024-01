É uma transferência fora dos relvados, mas que não deixa de ser surpreendente.

O Manchester United vai contratar Omar Berrada, diretor de operações de futebol do City Football Group, como seu novo diretor executivo.

O United procurava um novo CEO para substituir Richard Arnold, que se demitiu em novembro.

A experiência do espanhol Berrada foi considerada um trunfo importante.

A demissão do dirigente espanhol foi confirmada num comunicado do City.

«O Manchester City pode confirmar que Omar Berrada se demitiu do seu cargo de diretor de operações de futebol no City Football Group. O clube compreende a sua decisão de procurar um novo desafio e ele parte com os nossos agradecimentos e melhores votos», dizia o documento.

Por sua vez, o Manchester United já confirmou a contratação do antigo responsável dos rivais.

Berrada começará a desempenhar o seu novo cargo apenas no próximo verão.