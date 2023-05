Acabou a época para Marcel Sabitzer.



O Manchester United informou que o austríaco sofreu uma lesão no menisco do joelho que o impedirá de voltar a competir esta temporada.



Em Old Trafford por empréstimo do Bayern Munique, o jogador de 29 anos pode ter disputado o último jogo pelos red devils frente ao West Ham, a 7 de maio.



Sabitzer disputou um total de 18 jogos pelo Man. United desde janeiro, tendo anotado três golos.