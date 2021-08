Marco Silva foi eleito treinador da semana do Championship depois de ter conduzido o Fulham a uma goleada sobre o Huddersfield, em jogo da segunda jornada do competitivo segundo escalão do futebol inglês.

Além do treinador, o Fulham conta ainda com três jogadores na equipa da segunda semana do Championship: Fábio Carvalho, médio de origem timorense, com dupla nacionalidade portuguesa e inglesa, que já passou pela formação do Benfica, e ainda Alksandar Mitrovic e Bobby Reid.