Morreu Lady Cathy Ferguson, mulher do histórico treinador do Manchester United, Sir Alex Ferguson. Tinha 84 anos.



«É com profunda tristeza que confirmamos o desaparecimento de Lady Cathy Ferguson, que perdeu a vida ontem e deixa o seu marido, três filhos, duas irmãs, 12 netos e um bisneto. A família pede privacidade neste momento», lê-se no comunicado da família, citado pelo «The Guardian».



Também o Manchester United publicou uma nota de pesar no site oficial. «Todas as pessoas no Manchester United enviam as mais sinceras condolências ao Sir Alex Ferguson e à sua família. Lady Cathy foi uma amada esposa, mãe, irmã, avó e bisavó e uma torre de força para o Sir Alex durante a sua carreira.»