Para João Palhinha foi chegar, ver e vencer no Fulham.

Desde que chegou à Premier League, ninguém fez mais cortes (26) que o médio português. O ex-jogador do Sporting tem uma diferença considerável para o segundo (21) e terceiro (20), o também português Rúben Neves encontra-se na oitava posição com 16 cortes efetuados com sucesso.

O jogador de 27 anos tem sido peça fundamental na equipa de Marco Silva, contribuindo para o atual sexto lugar na Liga Inglesa. Em cinco jogos na prova, Palhinha foi titular em todos eles, tendo apenas sido substituído no duelo com o Arsenal aos 88 minutos.