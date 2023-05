Neste domingo o Sheffield Wednesday lançou um apelo quase desesperado nas redes sociais: era preciso encontrar a máscara do avançado Lee Gregory, perdida em condições épicas.

«The Owls» garantiram a presença na final do playoff de promoção da League One de forma incrível: perderam por 4-0 no reduto do Peterborough, mas depois venceram em casa por 5-1 e garantiram o apuramento no desempate por penáltis.

Lee Gregory - que até marcou um dos golos da Sheffield Wednesday, e também um golo na própria baliza -, perdeu a máscara no meio da festa.

Através de uma publicação nas redes sociais, o clube deixou o apelo para encontrar o acessório, uma vez que não havia tempo útil para fazer outra, por medida, a tempo da final do playoff, agendada para 29 de maio, frente ao Barnsley.

Can you help!?😬



In the aftermath of our stunning comeback win on Thursday, Lee Gregory’s mask is missing!

The custom-built protective cover was near the dugout. Due to a short turnaround, we cannot replace in time for next week. Any ideas where it might be!?#Findthemask #LG9 pic.twitter.com/BHtlRYe9qs