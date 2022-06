O Manchester United oficializou esta quinta-feira a saída de Juan Mata.



O médio estava nos red devils desde janeiro de 2014 e disputou um total de 285 jogos, tendo anotado 51 golos e conquistado quatro títulos. Deixa o clube depois de ter terminado contrato tal como Paul Pogba e Jesse Lingard.



O internacional espanhol, de 34 anos, perdeu espaço no plantel do Manchester United nas últimas duas temporadas, período no qual cumpriu apenas 22 jogos.



Lembre-se que Mata fez a formação no Real Madrid, mas foi no Valência que se afirmou como jogador profissional. «El Mago» esteve quatro épocas no Mestalla antes de se transferir para o Chelsea, clube de onde saiu para o Man. United.