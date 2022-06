Depois de Pogba, o Manchester United anunciou mais uma saída: a de Jesse Lingard.



O internacional inglês terminou contrato com os «red devils» e fica livre para assinar por qualquer outro clube. O médio, de 29 anos, chegou à academia do United com nove anos e cumpriu todas as etapas da formação, mas sentiu dificuldades para se afirmar na equipa principal.



Depois de empréstimos a Leicester, Birmingham, Brighton e Derby, Lingard fixou-se no Manchester United em 2015/16 pela mão de Van Gaal e desde então cumpriu 231 jogos com uma cedência ao West Ham pelo meio. Conquistou quatro títulos: Taça da Liga inglesa, Taça de Inglaterra, Liga Europa e Supertaça de Inglaterra.