Freddie Ljungberg deixou o Arsenal, informou o próprio através das redes sociais.



O sueco, que chegou a orientar a equipa principal após a saída de Emery e antes da chegada de Arteta, explicou a decisão com a vontade de progredir na carreira como treinador.



O antigo futebolista de 43 anos jogou nove temporadas nos «gunners» e regressou ao clube em 2018 para treinar a equipa de sub-23.

Thank you for 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴, @Freddie ❤️ pic.twitter.com/qlnvxsJuo6