Brandon Williams vai representar o Norwich por empréstimo do Manchester United, anunciaram os dois clubes.



O internacional sub-21 inglês é um produto das escolas dos red devils e estreou-se pela equipa principal em 2019/20, tendo participado em 42 jogos. Com a chegada de Alex Telles, juntamente com a excelente temporada de Luke Shaw, o lateral perdeu espaço nas opções de Solskjaer e participou em apenas 14 encontros na última época.



Segue-se agora uma experiência no Norwich, equipa recém-promovida à Premier League.