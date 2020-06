Odion Ighalo vai permanecer no Manchester United até 31 de janeiro de 2021, informou o clube inglês.



Em comunicado, os «red devils» esclarecem que chegaram a acordo com o Shanghai Shenhua para prolongar o empréstimo do internacional nigeriano.



A cedência do avançado de 30 anos por parte do emblema chinês terminava, recorde-se, a 31 de maio. Segundo a mesma nota, os desempenhos de Ighalo «impressionaram» o Man. United, que decidiu mantê-lo.



Ighalo soma quatro golos em oito jogos pelos ingleses.