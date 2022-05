O West Ham informou que Mark Noble, Andriy Yarmolenko, David Martin e Ryan Fredericks vão deixar o clube quando os seus contratos expirarem no final de junho.



O médio de 35 anos vai retirar-se no final da época após 18 temporadas ao serviço dos «hammers», período no qual disputou 550 jogos. Por seu turno, o internacional ucraniano deixa os londrinos ao cabo de quatro anos com 13 golos e sete assistências num total de 86 presenças.

Já Ryan Fredericks disputou 77 encontros desde 2018 enquanto David Martin, de 36 anos, fez apenas cinco jogos pelo West Ham em quatro anos.